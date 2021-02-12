تكثيفات أمنية على بوابات ومداخل النادى مع عودة الفريق من الدوحة

شهد محيط النادي الأهلي في الجزيرة، عصر اليوم، تواجدًا أمنيًا مكثفًا على بوابات ومداخل النادي تزامنًا مع عودة الفريق من الدوحة عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية وحصوله على الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث بالبطولة.وانتشر رجال الشرطة والأمن المركزي في محيط نادي القرن الإفريقي تحسبا لوجود تجمعات كبيرة في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.وحصل النادي الأهلي على الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نادي بالميراس بطل البرازيل بضربات الترجيح، حيث خاض 3 مباريات في هذه النسخة فاز في اثنتين منها وهي مبارياته ضد الدحيل وبالميراس وهزيمته في مباراة واحدة أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا.