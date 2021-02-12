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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركي تضبط قيام شركة بالتلاعب والتزوير بالإسكندرية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:08 م
الجمارك
الجمارك
راندا التوني
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي(التزام) الإسكندرية بإشراف محمود عبدالواحد بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبي بمحافظة الشرقية برئاسة العقيد عمرو سعيد من ضبط قيام إحدى الشركات بالتلاعب، والتزوير في المستندات والفواتير المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.

وبناء على معلومات سرية وردت للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام إسكندرية بقيام إحدى الشركات التلاعب في المستندات والفواتير المقدمة للجمارك، والإفراج عن مشمول 7 بيانات جمركية لسنة ٢٠٢٠ و٢٠٢١ من جمرك العين السخنة عن صنف مستلزمات أبواب (كوالين وأكر) بفواتير ومستندات مصطنعة بقيم متدنية بقصد التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها.

وتم العرض على رئيس مصلحة الجمارك للموافقة والعرض على الدكتور وزير المالية للإذن بتفتيش الشركة عقب استصدار إذن النيابة المختصة لضبط الأوراق والمستندات الدالة على مخالفات الشركة، وتشكيل لجنة من عبدالسلام طارق العشري مدير إدارة التحريات والضبط وطارق زاهر فراويله مدير إدارة مكافحة التهرب ومحمد عيسى والسيد شعبان وهاني شعبان مفتشى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي التزام بالاشتراك مع الرائد عبدالله قاعود ومجموعة من أفراد الشرطة السرية المرافقين.

وتوجهت لمقر الشركة وقامت بضبط المستندات الأصلية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك في البيانات الجمركية.

وبلغت القيمة الحقيقية للأصناف المخالفة 7 ملايين و640 ألفا و486 جنيها.

وبلغت القيمة المقبولة جمركيا ٥٠٥٢٤١١ مليون جنيه، وبلغ فرق القيمة الجمركية مبلغ 2 مليون و588 ألفا و75 جنيها.

وبلغت التعويضات المستحقة 886 ألفا و218 جنيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر ضبط رقم 136 لسنة 2021 مكافحة تهريب التزام تجاري، وإحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

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