البحرين تستنكر ادعاءات العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان

استنكرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى البحريني، الجمعة، الادعاءات المغلوطة التي ذكرها تقرير منظمة العفو الدولية، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.وأكدت اللجنة في بيانها، أن التقرير افتقد إلى النزاهة والموضوعية والمصداقية، ولم يستند إلى الحقائق والمعلومات الصحيحة التي تعكس الواقع الديمقراطي والحقوقي الذي تعيشه البلاد، انطلاقًا من أسس ومبادئ حقوق الإنسان التي أطلقها عاهل البحرين.وأوضحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى البحريني حول هذا الشأن، أن بيان منظمة العفو الدولية لم يجانبه الصواب، وتضمن ادعاءات غير صحيحة تجاه مملكة البحرين، ولم يلتزم بالمهنية والموضوعية في نقل الواقع الحقوقي في البلاد، منوهةً إلى أن هذه المنظمة وكالعادة استقت معلوماتها من مصادر غير موثوقة، ولم تتواصل مع الجهات الرسمية المعنية للحصول على المعلومات الصحيحة والموثقة حول الوضع الحقوقي في مملكة البحرين".وفي السياق ذاته، أعربت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى بالمملكة، عن فخرها واعتزازها بما حققته البحرين من تقدم على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والثقافية، وذلك بمناسبة مرور عقدين من إقرار ميثاق العمل الوطني.