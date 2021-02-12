أطعمة تسبب ظهور حبوب الشباب.. تجنبها

الشيكولاتة والسكر

منتجات الألبان

الوجبات السريعة

الأطعمة المسببة لحساسية الغذاء

أطعمة غنية بدهون الأوميجا 3

تُعاني العديد من الفتيات من ظهور الحبوب على الوجه بصورة كبيرة خاصة بمجرد بداية سن المراهقة، لذا قدمت الدكتورة نهلة كريم، حاصلة على دبلومة تغذية علاجية، بعض الأكلات الواجب تجنبها لمنع ظهور الحبوب.تعد الشيكولاته والسكر من الأطعمة التي لها تأثير على مستويات السكر في الدم، والإنسولين، حيث يتم امتصاص الكربوهيدرات المعالجة سريعًا في الدم، مما يرفع مستويات السكر، ويساهم في تنشيط هرمون الأندروجين الذي يساهم بدوره في انتشار الحبوب بالوجه.بينما الحليب يرفع مستوى الإنسولين بالجسم، مما يعزز احتمالية الإصابة بظهور حب الشباب.وتعمل أيضًا الوجبات السريعة على ظهور الحبوب نتيجة امتصاص الجسم المزيد من الدهون، وتتمثل في المقليات، والكربوهيدرات، والكاتشب والمايونيز.أما الحساسية فتظهر على هيئة طفح جلدي أو حبوب الشباب فهناك من يعانون من حساسية الحليب، وهناك من لديه حساسية من بعض الفواكه، وعند تناول أيا من هذه الأطعمة يتسبب في انتشار الحبوب.وهناك أطعمة غنية بدهون الأوميجا 3 من أبرز هذه الأطعمة فول الصويا، وزيت النخيل، وجوز الهند، والأفوكادوا، والصنوبر لما تسببه من التهابات بالجسم.