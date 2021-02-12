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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أطعمة تسبب ظهور حبوب الشباب.. تجنبها

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:18 م
نهلة كريم
نهلة كريم
شيماء دهب
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تُعاني العديد من الفتيات من ظهور الحبوب على الوجه بصورة كبيرة خاصة بمجرد بداية سن المراهقة، لذا قدمت الدكتورة نهلة كريم، حاصلة على دبلومة تغذية علاجية، بعض الأكلات الواجب تجنبها لمنع ظهور الحبوب.

الشيكولاتة والسكر
تعد الشيكولاته والسكر من الأطعمة التي لها تأثير على مستويات السكر في الدم، والإنسولين، حيث يتم امتصاص الكربوهيدرات المعالجة سريعًا في الدم، مما يرفع مستويات السكر، ويساهم في تنشيط هرمون الأندروجين الذي يساهم بدوره في انتشار الحبوب بالوجه.

منتجات الألبان
بينما الحليب يرفع مستوى الإنسولين بالجسم، مما يعزز احتمالية الإصابة بظهور حب الشباب.

الوجبات السريعة
وتعمل أيضًا الوجبات السريعة على ظهور الحبوب نتيجة امتصاص الجسم المزيد من الدهون، وتتمثل في المقليات، والكربوهيدرات، والكاتشب والمايونيز.

الأطعمة المسببة لحساسية الغذاء
أما الحساسية فتظهر على هيئة طفح جلدي أو حبوب الشباب فهناك من يعانون من حساسية الحليب، وهناك من لديه حساسية من بعض الفواكه، وعند تناول أيا من هذه الأطعمة يتسبب في انتشار الحبوب.

أطعمة غنية بدهون الأوميجا 3
وهناك أطعمة غنية بدهون الأوميجا 3 من أبرز هذه الأطعمة فول الصويا، وزيت النخيل، وجوز الهند، والأفوكادوا، والصنوبر لما تسببه من التهابات بالجسم.

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