إصابة سائق بطعنات نافذة خلال محاولة لسرقته بحلوان

أصيب سائق بمنطقة حلوان بعدة طعنات نافذة أثناء محاولة مجهول سرقته مستخدما سلاحا أبيض، عقب خروجه من صلاة الفجر.تلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إخطارا من إدارة تأمين المستشفيات بوصول المصاب "إبراهيم إبراهيم محمد ٣٩ سنة"، سائق ومقيم بعرب راشد في حلوان، مصاب بجرح شبه نافذ أعلى الصدر وجرح قطعي بالجانب الأيمن للظهر.وبالانتقال وسؤال المصاب أفاد أنه عقب أداء صلاة الفجر اليوم وتوجهه لمنزله تعرض لحادث شروع في سرقة من أحد الأشخاص المجهولين باستخدام سلاح أبيض "مطواه" وعند مقاومته له تعدي عليه وأحدث إصابته.وجار تحرير المحضر اللازم وكلفت وحدة المباحث باستكمال الفحص وضبط الجاني والأداة المستخدمة.