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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول أوروبي يشيد بأداء رئيس الوزراء الإيطالي المكلف

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:15 م
فالديس دومبروفسكيس
فالديس دومبروفسكيس
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أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس اليوم الجمعة، عن ثقته في رئيس الوزراء الإيطالي المكلف ماريو دراجي.

وقال دومبروفسكيس،في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء "آكي" الايطالية على موقعها الالكتروني،: " دراجي قائد ممتاز وبوسعه إتمام مهمته الجديدة بنجاح، لأنه قادر على الوقوف بثبات على رأس القيادة الإيطالية حتى أثناء العاصفة، كما أنه لا يهرب من القرارات الصعبة ".

وأضاف دومبروفسكيس أنه على ثقة تامة من أن الحكومة الجديدة، تحت القيادة المقتدرة لماريو دراجي، ستكمل بنجاح الخطوات المفقودة في خطة الانعاش الايطالية لبدء تدفق الموارد الاوروبية في أقرب وقت ممكن"، وذلك في إشارة إلى الـ209 مليارات يورو المخصصة لإيطاليا في شكل قروض ومساعدات.

وتابع المسئول الأوروبي أنه عندما كان رئيسا لوزراء لاتفيا، كان دراجي مؤيدًا بقوة لدخول هذا البلد إلى منطقة اليورو.

وقال:"لطالما أقدر أسلوب عمله، إنه دقيق وموجز ودائمًا يذهب مباشرة إلى صلب الموضوع".

وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قد كلف دراجي بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك بعد استقالة جوزيبي كونتي من رئاسة الحكومة.. فيما أجرى دراجي محادثات مع الأحزاب السياسية في البلاد لحشد الدعم لحكومته التي ستتولى مهمة إدارة أزمتي فيروس كورونا والاقتصاد في إيطاليا.

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