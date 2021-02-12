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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع برئاسة بريطانيا لبحث تداعيات الوباء

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:44 م
جريدة الدستور
وكالات
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يعقد وزراء مالية مجموعة السبع، اليوم الجمعة، اجتماعا افتراضيا برئاسة بريطانيا للمرة الأولى منذ انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة لبحث النهوض الاقتصادي بعد صدمة الوباء، والمناخ وفرض ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة.

وقال متحدث باسم وزارة المالية البريطانية "تتولى بريطانيا رئاسة مجموعة السبع في وقت حاسم للعالم، ونحن مصممون على العمل مع أقرب حلفائنا لإنقاذ الأرواح وحماية الوظائف".

الاجتماع الذي سيبدأ ظهرا ويجري عبر الفيديو بسبب الوباء، سيترأسه وزير المالية البريطاني ريشي سوناك ومحافظ بنك إنكلترا أندرو بايلي.

وسيكون أيضا أول اجتماع متعدد الطرف تشارك فيه وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة جانيت يلين، التي ستمثل إدارة بايدن.

يمهد هذا الاجتماع أيضا لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الدول السبع الكبرى التي ستعقد من 11 إلى 13 يونيو في كورنول بجنوب غرب إنجلترا.

وتريد الخزانة البريطانية الاستفادة من اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع لبحث "التغيير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي" ولضمان "انتعاش قوي ومستدام بعد فيروس كورونا".

تتصدر قضايا المناخ جدول أعمال لندن التي تتولى اعتبارا من فبراير رئاسة مجلس الأمن الدولي وتستضيف في نوفمبر مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي-26 في جلاسكو.

وسيبحث وزراء مالية مجموعة السبع أيضا سبل تمويل حملات التلقيح ضد "كوفيد-19".

وقال مصدر فرنسي، أمس الخميس، إن مساعدة يمكن أن تصل إلى 500 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة تداعيات الوباء ستبحث أيضا.

وأخيرا، تريد بريطانيا الاستفادة من الاجتماع لمواصلة العمل على فرض ضريبة على عمالقة الشركات الرقمية التي خرجت بأرباح من أزمة الوباء.

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