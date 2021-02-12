حريق في زراعات نقادة بقنا والحماية المدنية تسيطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الاتربي، على حريق نشب في زراعات القصب بنجع البركة، التابعة لمركز نقادة جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بنشوب حريق على مساحة فدانين و18 قيراط قصب بنجع البركة التابعة لدائرة مركز نقادة، جنوبي محافظة قنا، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.انتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة النقيب أسامة العباسي، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الأماكن، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات اللازمة.