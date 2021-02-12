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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مهندسة كفر شكر تكشف حقيقة اتهامها بإطلاق أسماء عائلتها على الشوارع

الجمعة 12/فبراير/2021 - 06:45 م
مركز ومدينة كفر شكر
مركز ومدينة كفر شكر
كتب صلاح حسنى
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كشفت المهندسة منى محمد، مديرة التنظيم بمركز ومدينة كفر شكر، حقيقة اتهامها بإطلاق أسماء عائلتها على بعض شوارع المدينة، موضحة أنه بمجرد تكليفها بالمنصب في أول أسبوع قامت بعمل كل ما من شأنه مواجهة الفساد وكذا مواجهة أصحاب المصالح من التنظيم.

وقالت منى، إنها منعت أي صورة من صور الفساد وقدمت العديد من المذكرات بشأن المقصرين، فتارة مذكرات في من يمنحون الرخص خارج الامتداد العمراني، وتارة أخرى فيمن يمنحون تراخيص أعلى من الارتفاع المسموح به، وتارة أخرى فيمن يمنحون التراخيص لمن قام بالبناء فعلا ومخالفة الاشتراطات والرسومات الهندسية.

وأشارت إلى أنها قامت بتحرير مذكرات فيمن يتأخر على طلبات المواطنين، وبدءا من عملها بالتنظيم أصبح المواطن لا يشعر بأي تأخير في طلباته التي يقدمها للحصول على ما يحتاج إليه من خدمات تدخل في اختصاص التنظيم، مشيرة إلى أن بعض أصحاب المصالح تقدموا ضدها بالشكاوى الكيدية في المحافظة، والتي لا أساس لها من الصحة، فقامت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ بالتحقيق في تلك الشكاوى ومتابعة أعمالها بكل دقة، حتى إن حضورها وانصرافها من العمل كان بإشراف نائب المحافظ شخصيا، لمتابعتها والوقوف على حقيقة تلك الشكاوى ومدى صحتها.

والتي تأكد لها أنها تقوم بعملها على أكمل وجه، لدرجة أنها تأكدت أنها تمكث في العمل من الثامنة صباحا حتى التاسعة ليلا وخاصة في عمل المعاينات على مستوى المركز كله، حتى تضبط جميع الأعمال الخاصة بقسم التنظيم، وتتأكد أنها مطابقة للقانون بالفعل، وتم التأكد من أمانتها وبراءتها في العمل وعادت إلى عملها مرة أخرى دون أضرار.

وأضافت مديرة التنظيم أنها أسرعت بتحرير مذكرة للعرض على رئيس المدينة ببعض الوقائع المخالفة في تنفيذ قرارات إزالة، والتي أحالها إلى التحقيق واستصدرت قرارات إزالة جديدة بتاريخ ٤- ٢- ٢٠٢١ قائلة إن الحملة عليها بدأت في اليوم الثاني على هذا التاريخ زاعمين أن مديرة التنظيم قامت بتسمية شوارع بأسماء أقاربها، وهذا غير صحيح بالمرة معلنة أن تسمية الشوارع من سلطة المحافظ فقط، وأن عمل التنظيم ليس منه تسمية أي شارع، وأن الجهة التي بها أسماء الشوارع هي الضرائب العقارية، وليس أي جهة أخرى، مضيفة أنها لم تقدم مذكرة أو اقتراحا أو أي ما من شأنه تسمية الشوارع باسم أقاربها.

منوهة بأن بعض صفحات السوشيال ميديا ووسائل الإعلام تناولت موضوع تسمية الشوارع بشكل صارخ دون مستند يثبت صحة الواقعة أو لافتة داخل أي شارع بتلك الأسماء المزعومة.

واختتمت مديرة التنظيم حديثها بأن الجميع ترك الموضوع الأصلي وهو جريمة فساد مكتملة الأركان قمت بمواجهتها للصالح العام دون خوف ولا تكاسل حالها حال وقائع فساد كثيرة واجهتها داخل مجلس المدينة منذ سنوات تشهدها أروقة جهات التحقيق.

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