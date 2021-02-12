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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن يواجه «معضلات جدية» بشأن الانسحاب من أفغانستان

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:40 م
جو بايدن
جو بايدن
وكالات
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أعلن مسئول أمريكي كبير أن الرئيس جو بايدن يواجه "معضلات جدية" بشأن أفغانستان حيث يقترب موعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، في حين لا تبدو طالبان مستعدة لنبذ العنف.

وطلبت الإدارة الأمريكية مراجعة الاتفاق الموقع مع طالبان في الدوحة في فبراير 2020 والذي ينص على الانسحاب التام للقوات الأمريكية بحلول الأول من مايو لقاء ضمانات أمنية من قبل المتمردين وتعهدهم بالتفاوض بشأن اتفاق سلام مع الحكومة الأفغانية.

وأعلن مسئول كبير في الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع لفرانس برس في كابول، طالبا عدم كشف اسمه، أن "إدارة بايدن تواجه معضلات جدية بالفعل" مكررًا القول إنه في حال "فشلت عملية السلام، فستتم العودة إلى أعمال عنف معممة".

وقال المسئول إنه في حال قرر الرئيس الأمريكي في نهاية الأمر إبقاء جنود في أفغانستان إلى ما بعد استحقاق 1 مايو فيجب أن يتوقع أنه سيتم استهدافها مجددًا من قبل المتمردين.

وبعد توقيع اتفاق السلام في الدوحة، أوقف المتمردون مهاجمة القوات الأمريكية التي لم تخسر أي جندي في المعركة منذ عام.

وفي حال انسحبت الولايات المتحدة بشكل تام فستترك الحكومة الأفغانية الهشة تحت رحمة خصم مستعد لأي شيء للوصول الى السلطة، ما قد يفضي إلى مجازر جديدة سيكون من الصعب على المجتمع الدولي تجاهلها.

في المقابل، في حال بقيت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في أفغانستان فإن التهديدات لها "ستكون في أعلى سلم أولوياتنا".

واتفاق الدوحة ربط الانسحاب الأمريكي بضمانات أمنية من جانب طالبان وتعهدها التفاوض على اتفاق سلام مع الحكومة الأفغانية.

لكن هذه المحادثات التي انطلقت في الدوحة في سبتمبر تتقدم ببطء وفي أفغانستان لا يمر يوم بدون أن تنفجر قنبلة وتشن هجمات على القوات الحكومية أو تنفذ محاولة لاغتيال شخصيات من المجتمع المدني.

وقال المسئول الأمريكي "يبقى مستوى العنف مرتفعا جدا وهذا أمر مخيب ومقلق للغاية" مضيفا "هذا يضر بلا شك بأجواء أي اتفاق لتسوية النزاع الأفغاني".

وتنفي طالبان مسئوليتها عن الاعتداءات المحددة الأهداف والتي تبنى تنظيم داعش معظمها. لكن واشنطن تدرك تماما من يقف وراء هذه الاعتداءات.

وقال المسئول "من وجهة نظرنا طالبان مسئولة عن غالبية الاغتيالات المحددة".

وأضاف "هذا يرمي بوضوح إلى إحباط معنويات المواطنين وإلى زيادة شكوك الناس حول حكومتهم وتعزيز فكرة أن انتصار (طالبان) أمر لا مفر منه".

وطلب الرئيس الأفغاني أشرف غني من بايدن عدم التسرع في انسحاب كامل، معربا عن أمله في أن يزيد الضغط على طالبان لكي تقدم تنازلات في محادثات السلام في قطر.

وأضاف المسئول الأمريكي أن الحكومة الأفغانية "قلقة ومستعدة للتفاوض. لقد ذهبت إلى الدوحة وهي على أهبة الاستعداد لكن ليس هناك أي شخص للتحاور معه، وهذا أمر مخيب للآمال" معتبرًا أن حركة طالبان لن تجد أصدقاء لدى الرأي العام الدولي إذا استمرت في هذه المقاربة.

ومصير مهمة القوات الأجنبية سيكون موضع بحث خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي يعقد عبر الفيديو في 17 فبراير.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 عسكري في أفغانستان، في تراجع ملحوظ عن عددها قبل نحو عام، والذي ناهز 13 ألف عنصر. ويعود هذا الوجود العسكري إلى عام 2001 مع الاجتياح الأمريكي الذي أطاح بنظام طالبان.

كانت حركة طالبان أعلنت مطلع الشهر الحالي أنها ستواصل القتال ضد القوات الأمريكية في حال عدم التزامها الاتفاق الموقع معها.

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