أقيمت فعاليات الاجتماع العام بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة، وذلك بحضور صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.بدأ الاجتماع بالترنيم والتسبيح مع المرنم إسحق ممدوح، وذلك بمشاركة الأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة، والأب كيرلس مكسيموس، راعي كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.وألقى نيافة الأنبا باسيليوس كلمة العظة، مختتما الاجتماع بمباركة الحضور وإعطائهم البركة الرسولية.