مصادر بـ«الصحة» تكشف موعد وصول الدفعات الجديدة من لقاح كورونا

كشفت مصادر بوزارة الصحة موقف مصر من الحصول على لقاحات كورونا، وموعد وصول الكميات الجديدة من اللقاحات المتعاقد عليها مع الشركات المنتجة.وأكدت المصادر، لـ"الدستور"، عن وصول كميات جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال أسبوعين، لافتة إلى أن مصر استقبلت حتى الآن 3 شحنات من لقاحات كورونا من شركتى "سينوفارم" و"أسترازينيكا"، تم استخدامها في تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ثم الحميات والصدر، وفقًا لتوصيات الصحة العالمية باعتبارهم خط المواجهة الأول مع المرض.وشددت المصادر على أهمية عدم التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعد الانخفاض الذى شهدته مصر مؤخرًا، حيث إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرشحة للزيادة، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية للحد من زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.