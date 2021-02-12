رئيس القطاع الديني يفتتح مسجد الرحمة بشلا الدقهلية

افتتح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الأنوار المحمدية بقرية البيضاء مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، على هامش افتتاح 7 مساجد اليوم بالمحافظة، بمناسبة العيد القومى للمحافظة.وأدى الشيخ جابر طايع صلاة الجمعة فى المسجد بعد افتتاحه بحضور عدد من قيادات المدينة ومديرية الأوقاف، تحت عنوان "حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين".وافتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 30 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالى (33) مسجدًا اليوم، منها 7 مساجد بمحافظة الدقهلية، وهى:مسجد محجوب - طنبول الكبرى – السنبلاوينمسجد العمدة - كفر الحطية - شربينمسجد منشية أبوالفتوح - بلقاسمسجد الأنوار المحمدية –البيضاء - مركز تمى الأمديدمسجد الرحمة - عزبة البنك -كفرشرفالمسجد الكبير - قائم العبد – جمصمسجد الرحمة – بشلا – ميت غمروألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم بمسجد النصر بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث أكد أننا فى يوم من أيام الله (عز وجل) وهو يوم من أيام النصر لدولتنا المصرية العريقة التى تضرب حضارتها بجذورها فى أعماق التاريخ لأكثر من 7000 عام، قائلًا: "العيد القومى لمحافظة الدقهلية 771 عامًا مضت على انتصارات هذه المدينة على غاشم مستعمر حاول تدنيس ثراها الطاهر لهى أطول من عمر كثير من الدول، وما كان لهذه الحضارة أن تبقى وأن تستمر وأن تمتد لولا أنها قامت على الحق والعدل والصدق، فالصدق عماد الحضارات، وسبيل أمانها الاجتماعي، وهو أحد أهم عوامل بناء الدول وحضاراتها وعوامل استقرارها ودوامها.