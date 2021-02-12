«من أحياها».. وثائقى يرصد معاناة سكان العشوائيات وكيف تحولت لحياة كريمة (فيديو)

"من أحياها"، عنوان الفيلم الوثائقي الذي بثته وحدة الوثائقيات التابعة لقناة dmc، والذي يرصد أهم إنجازات الدولة المصرية في محاربة العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة على مدار السنوات الماضية، والإنشاءات شُيدت لاحتواء سكان تلك الأماكن التي حُرمت من الخدمات والحياة الآدمية على مدار السنوات الماضية، كما حُرم سكان المناطق العشوائية من أي سكن آمن وآدمي يليق بالمواطن المصري.واستعرض الفيلم الإنشاءات القديمة والجديدة وكيف حُرم سكان العشوائيات من العيش في حياة كريمة، موضحًا على ألسنة هؤلاء السكان أنهم عاشوا حياة خطرة مليئة بالتهميش والخطر والتعرض لكل ما هو سيئ في الحياة المعيشية، قائلين: "عايشين كأننا في سجن"، مستعرضين في ذلك ترحيل سكان هضبة المقطم.وذكر الفيلم ما عاناه هؤلاء السكان من تحرش وقتل وتصويب رصاصات بالخطأ وحرمان الأطفال من اللعب في الشوارع، وغرق المنازل بالأمطار، كما كشف الفيلم عن معاناة سكان الدويقة الذين انهارت على رءوسهم الصخرة الشهيرة، وحجم التهديد الذي تتعرض له حياة أهل تلك المناطق، التي تخلو تماما من الخدمات وتعاني من بنية تحتية منهارة، فضلا عن انعدام الأمن والأمان.وظهرت داخل الفيلم، مجموعة من المواطنين في المناطق العشوائية والخطرة، شرحوا فيها قدر معاناتهم على مدار سنوات، من تهديد بانهيار المنازل وعدم وجود مياه نظيفة أو صرف صحي، وبعدها عرض الفيلم الحياة الجديدة التي شهدها أهالي المناطق العشوائية، حيث أصبحوا الآن يعيشون في حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، وتعلم أبناؤهم مهارات جديدة ستغير من حياتهم في المستقبل.