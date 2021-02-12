بالأرقام.. حجم المشروعات التي تم إنجازها تحت مظلة «حياة كريمة»

أطلقت الحكومة العديد من البرامج الحمائية والمبادرات القومية المجتمعية، التي تهدف إلى تعزيز الدعم إلى الفئات الأكثر فقرًا وذلك على مستوى جميع المراكز والمحافظات في مصر، فضلًأ عن الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.ويعد برنامج "حياة كريمة" أبرز البرامج الرئاسية التي تدشينها عام 2019 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لخدمة الفئات الأكثر احتياجا فى كل قرية مصرية، حيث أكد الرئيس الدخول على مراكز كاملة بالقرى وتوابعها لتوفير المساندة لأهاليها من خلال تعاون مختلفة الوزارات والهيئات والمجتمع المدنى والشباب المتطوعين.وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز المشروعات والتطورات التي أُنجزت تحت مظلة البرنامج الرئاسي "حياة كريمة"، وذلك من خلال الإحصائيات الرسمية المعلنة.دُشنت "حياة كريمة" على مرحلتين إذ تضمنت المرحلة الأولى زيارة وتطوير 375 قرية فى 14 محافظة، حيث جرى تنفيذ 600 مشروع وجارى استكمال 1580 مشروعا، بإجمالى 4.5 مليون مستفيد بواقع استثمارات بلغ 13.5 مليار جنيه.وجاءت المرحلة الثانية من حياة كريمة، تستهدف الوصول إلى 1500 قرية على 52 مركزا فى 20 محافظة بمتوسط استثمارات بلغ 150 مليار جنيه على أن يصل إجمالى المواطنين المستفيدين من المبادرة نحو 18 مليون مستفيد.ومؤخرًا وجه الرئيس السيسي بتنمية وتطوير 4500 قرية على 3 سنوات تحت مظلة برنامج "حياة كريمة"، بقيمة استثمارات تبلغ أكتر من 500 مليار جنيه، ومن المقرر أن يشهد العام الأول استثمارات تفوق 150 مليار جنيه، للعمل على تنفيذ المشروعات وإنجازها في أسرع وقت ممكن.وتستهدف الحكومة من برنامج "حياة كريمة" الوصول إلى عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركز بإجمالى عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.لم تغفل حياة كريمة عن تطوير وتهيئة بؤر العشوائيات وانتشال الأهالي منها، إذ جرى العمل على تطوير المناطق العشوائية تم الانتهاء من تطوير 159 منطقة غير أمنة، 1390 سوق عشوائي، في غضون عامين.