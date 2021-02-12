منسق «حياة كريمة» بالمنوفية: بدء العمل في بعض المشروعات قريبًا

كشف المهندس محمد ربيع منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية، عن بدء العمل في بعض المشروعات والتي تم إسنادها من قبل إعلان حياة كريمة وتم إدخالها لحيز العمل كمحطات الصرف في شمياطس ودراجيل، التابعة لمركز الشهداء.وأضاف منسق مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، أن العمل بشكل موسع وكامل لم يتم تحديد ميعاد بشكل دقيق، لكن متوقع خلال شهر، بعد التنسيق في كل المحافظات المشاركة في المبادرة الرئاسية.وأكد ربيع على أن الشركات المشاركة في المبادرة، الهيئة الهندسية هي المسئول عن التنفيذ، ومعها الشعبة الهندسية بالمنطقة المركزية للقوات المسلحة، ويشارك مجموعة من مقاولين وشركات محلية وما زال باب التقديم متاح أمام الشركات والمقاولين عن طريق الهيئة الهندسية، وأن المدة الزمنية 18 شهر في مركزي الشهداء وأشمون.ومن جانبها؛ أوضحت الدكتورة أمل غنيم المنسق المساعد لمؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، أن المؤسسة مكونة من أعضاء البرنامج الرئاسي، وتم تكليفهم بشكل مباشر لمتابعة المبادرات الرئاسية، مثل حياة كريمة وأن هناك عدة مبادرات مثل التصالح حياة ورد الجميل، مشيرة إلى وجود تنسيق مع المحافظة منذ البداية، من خلال النقاشات والوصول إلى كافة المقترحات لرفعها الجهات المعنية.وأشارت غنيم إلى أن مبادرة حياة كريمة في المنوفية تشمل مركزين وهما أشمون بواقع 54 قرية و168 تابع لها ومركز الشهداء 27 قرية و99 تابع لها، وأن هناك محاور أساسية سوف يتم العمل عليها، أولها التطوير ليشمل "صرف صحي غاز، طبيعي شبكات المياه، والكهرباء، والاتصالات، وفي النهاية الرصف والنظافة والبيئة"، وثانيًا الخدمات العامة "البريد التموين،الوحدات الصحية، المدارس، مراكز الشباب"، ثالثًا "بناء الانسان عن طريق التنمية الاقتصادية".