ارتفاع أسعار البترول العالمية خلال التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار البترول العالمية، خلال الجلسة المسائية اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت في بداية تعاملات اليوم بعد توقعات أوبك للطلب على النفط خلال الفترة المقبلة.وارتفع سعر العقود الآجلة للخام القياسي برنت تسليم شهر أبريل بنحو 1%، ليسجل 61.05 دولار للبرميل.كما زاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.9%، ليسجل 58.02 دولار للبرميل.ويأتي ذلك التراجع في أسعار النفط بالتزامن مع تخفيض منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها للطلب مجددا، وقالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق ما زالت تشهد فائضا في الإمدادات.وزادت أسعار النفط على مدى الأسابيع القليلة الماضية إذ تخفض أوبك ومنتجون آخرون في تحالف أوبك+ الإنتاج، بينما تعهدت السعودية بخفض أحادي الجانب للإنتاج بدأ هذا الشهر.