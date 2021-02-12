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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طالبان بالإسكندرية يبتكران برنامجًا لتشغيل الكمبيوتر بالوجه واللسان (فيديو)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:47 م
طالبان بالإسكندرية
طالبان بالإسكندرية
هبه عويضه
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يقدم الشباب المصري ابتكارات واختراعات تبرهن على قدرتهم على ترك بصمة مميزة في جميع المجالات، وخاصة في مجال مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة والتسهيل عليهم في العديد من الأمور الحياتية الهامة.

ذلك ما قدمه طالبان بالصف الثالث الثانوي بابتكار جهاز وبرنامج كمبيوتر يتيح لذوى الاحتياجات الخاصة، أصحاب إعاقة الأيدي بتشغيل الجهاز عن طريق اللسان وحركة الوجه، ليحصلان خلال مشاركتهم بمسابقة تايوان الدولية فى مجال العلوم 2021، على المركز الرابع على مستوى العالم، ويتم تكريمهم من محافظ الإسكندرية.

التقت «الدستور» بالطالبان جاسر محمد جلال ومصطفى أحمد عبد المهيمن، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النصر الثانوية بنين بالإسكندرية؛ للتعرف على الجهاز وكيفية عمله واستخداماته لذوي الهمم.

في البداية يقول جاسر محمد جلال، إنه وصديقه مصطفى يعملان على هذا الجهاز منذ الصف الأول الإعدادي، حيث بدأوا في تطويره حتى أصبح بالشكل الأخير الذي تقدموا به في المسابقة وحصلوا على المركز الرابع على مستوى العالم.

وأضاف لـ«الدستور» أن الجهاز عبارة عن برنامج خاص يتم تحميله على جهاز الكمبيوتر، ومن خلال ماسك مصمم خصيصا للبرنامج يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة ارتدائه وإعطاء أوامر للجهاز عن طريق هذا «الماسك»، والذي يتم التحكم فيه عن طريق اللسان وحركة الوجه، ليستطيع مستخدم البرنامج تحريك الماوس الخاص بالكمبيوتر وفتح الملفات واستخدام الإنترنت، من خلال الأوامر الذي يعطيها المستخدم بحركات اللسان والوجه مما يساعده على إنجاز عمله ودراسته دون مساعدة أحد.

واستكمل مصطفى أحمد عبد المهمين الحديث، موضحا أنهم تقدموا للمسابقة عن طريق الإنترنت، حيث كانت المسابقة «أون لاين» بسبب تداعيات فيروس كورونا، وكانت تضم طلاب من جميع أنحاء العالم، وتم إعلان النتيجة من خلال البث المباشر ليكلل الجهد والعمل بحصولنا على المركز الرابع بالمسابقة، وهو ما جعلنا نشعر بالسعادة بجانب الدافع في استكمال ما بدأناه مع العمل على تطوير الجهاز أيضًا وإتاحته لذوي الهمم.

وتابع: أن مسابقة تايوان هي المسابقة الثالثة عالميًا التي شاركوا بها حيث إنهم قاموا بتمثيل مصر فى مسابقة بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 2019، كما تأهلوا للمشاركة فى مسابقة إسبانيا 2020، ولكن تم تأجيل المسابقة بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهما سوف يشاركان في مسابقة مكتبة الإسكندرية، للتأهيل لتمثيل مصر في المسابقات العالمية القادمة.

وأوضح « مصطفى» أن استخدام أصحاب الإعاقة لهذا الجهاز يمكن أن يساعدهم بجانب مجالات الدراسة في الكثير من الأمور ومنها العمل عن طريق الإنترنت، والتواصل مع العملاء، والاطلاع على الأحداث، حيث إن التطبيق والجهاز الملحق به، يعملان بسهولة ولا يتطلب سوى جهاز كمبيوتر بكاميرا أمامية تتلقى الإشارات من المستخدم الذي يرتدي «الماسك» لتصبح جميع الاختبارات على جهاز الكمبيوتر متاحة.

وقال جاسر جلال إنه يأمل أن يصل هذا الاختراع لعدد كبير من ذوي الهمم في مصر للاستفادة به، حيث إنهم يريدون أن تطبيقه بالمدارس الخاصة بذوي الإعاقة لمساعدة الطلاب في إنجاز دروسهم خاصًا بعد تطبيق منظومة التعليم عن بُعد «أون لاين»، بالإضافة إلى الاستعانة لأطباء نفسيين؛ لرصد تأثير استخدام الجهاز على نفسية المتلقي، ومدى رضائه النفسي.

ومن جانبه كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الطالبين جاسر محمد جلال ومصطفى أحمد عبد المهيمن بالمرحلة الثانوية، والحاصلين على المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة Taiwan International Science Fair 2021. وأهدى لهما شهادات تقديرية وميدالية محافظة الإسكندرية تشجيعا وتحفيزا لهم.

وخلال التكريم؛ أعرب المحافظ عن اعتزاز الإسكندرية بتمثيل الطالبان لها في المسابقة الدولية، مؤكدا حرص المحافظة على تشجيع الموهوبين والمتميزين من أبنائها وتقديم كامل الدعم لهم لكي يستطيعوا تحقيق أهدافهم وأحلامهم، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالنشء وتبني مواهبهم، فهم بمثابة أجيال المستقبل.

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