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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

8 اختصاصات لمجلس مراقبة عمليات الدم بقانون تجميع البلازما الجديد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:13 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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يناقش البرلمان، الأسبوع المقبل، اللجنة المشتركة مــن لجنـة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وعرض التقرير أن فلسفة مشروع القانون حيث أكد أن المادة (18) من الدستور نظمت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وأضاف: "وانطلاقًا من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى كل جوانب هذا المجال".

ونص القانون على إنشاء مجلس مراقبة عمليات الدم، ويكون مختص بالآتي:

1 - الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

2 - توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

3 - إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

4 - تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.

5 - وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6 - وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

7 - مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

8 - إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.

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