اسكتلندا تسجل 47 وفاة و830 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اسكتلندا، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 830 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أنه تم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد.يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر عام 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير عام 2020.