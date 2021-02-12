استطلاع رأى: الأوروبيون أكثر إيجابية تجاه «بروكسل»

أظهر استطلاع جديد للرأي نشره البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، أن النظرة الإيجابية للأوروبيين تجاه اتحادهم ارتفعت بنسبة 10 نقاط مئوية، مقارنة بخريف 2019، حيث وصلت درجة تفاؤلهم بمستقبل المشروع الأوروبي سقف الـ 50%.ووفق الاستطلاع الذي أجراه مركز "كانتار لقياس الرأي" خلال الفترة بين شهري نوفمبر وديسمبر 2020 بتكليف من الجهاز التشريعي الأوروبي، أظهر 43% من الإيطاليين صورة إيجابية أو إيجابية للغاية بشأن الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 11 نقطة مئوية مقارنة بخريف 2019، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية على موقعها الإلكتروني.من جانبه، أكد رئيس البرلمان الأوروبي، والقيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي، ديفيد ساسولي، أن هذا الاستطلاع إنما يبعث برسالة واضحة؛ مفادها أن المواطنين الأوروبيين يدعمون الاتحاد الأوروبي ويعتقدون أنه المكان المناسب للبحث عن حلول للأزمة.وتابع قائلًا: "لكن من الواضح أن إصلاح الاتحاد الأوروبي هو شىء يريد المواطنون رؤيته؛ ولهذا السبب يجب علينا إطلاق مؤتمر مستقبل أوروبا بأسرع وقت ممكن".