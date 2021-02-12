العاصمة الهندية: تسجيل 141 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في نيودلهي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 636 ألفا و670 حالة.وقالت الإدارة حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في نيودلهي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 10 آلاف و889 حالة.وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 624 ألفا و728 شخصا، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 1053 حالة بينها 420 حالة في عزل منزلي.