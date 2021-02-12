الشرطة التركية تعتقل 8 مواطنين بينهم رئيس بلدية

اعتقلت قوات الشرطة التركية، اليوم الجمعة، 8 مواطنين من بينهم رئيس بلدية سابق، خلال عملية أمنية نفذتها في مدينة بورصة التركية.وشنت الشرطة حملة الاعتقالات بسبب اشتراكهم في مظاهرات تضامنية لدعم طلاب جامعة بوغازيتشي البوسفور.وأوضح موقع جمهورييت التركي، أن مجموعة من الشباب تجمعوا بمنطقة ستباشا الواقعة في مقاطعة عثمان غازي بمدينة بورصة التركية، بعد صلاة الجمعة، للإدلاء ببيان دعم لطلاب جامعة بوغازيتشي، وتدخلت قوات الشرطة واحتجزت المجموعة بعد تكبيلهم بالأصفاد.واعتقلت الشرطة 8 أشخاص من المحتجين بمن فيهم رئيس بلدية بورصة السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، يوكسيل أك جون، وقامت القوات باقتياد المعتقلين إلى مديرية الأمن التابعة لإدارة شرطة بورصة.