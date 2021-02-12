اليوم العالمي للإذاعة.. 4 أصوات نسائية خالدة في ذاكرتنا





وفي مصر لعبت الإذاعة دورًا محوريًا في رفع وعي المواطنين على مدار عقود من الزمن، حينما كان الراديو أداة أساسية في كل منزل يلتف حوله أفراد الأسرة كبارًا وصغارا للاستماع إلى برامجه التثقيفية والتسلية بما يقدمه من ترفيه وفنون، كما تركت الكثير من الأصوات النسائية بصمة لا تزال خالدة حتى يومنا هذا، نتذكر تفاصيل برامجهن المميزة، ومن بينهن:

يوافق 13 فبراير من كل عام الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، لتسليط الضوء على أهمية البرامج المسموعة في رفع ذائقة الجماهير وعشاق الالتفاف حول موجات الأثير. وتم اختيار هذا التاريخ ليتزامن مع ذكرى إطلاق إذاعة الأمم المتحدة عام 1946م.وفي مصر لعبت الإذاعة دورًا محوريًا في رفع وعي المواطنين على مدار عقود من الزمن، حينما كان الراديو أداة أساسية في كل منزل يلتف حوله أفراد الأسرة كبارًا وصغارا للاستماع إلى برامجه التثقيفية والتسلية بما يقدمه من ترفيه وفنون، كما تركت الكثير من الأصوات النسائية بصمة لا تزال خالدة حتى يومنا هذا، نتذكر تفاصيل برامجهن المميزة، ومن بينهن:

صفية المهندس.. أم الإذاعيين

صفية المهندس أول صوت نسائي إذاعي انطلق فى الإذاعة المصرية وإذاعات المشرق العربي كله.



تقدمت المهندس للاختبار أمام محمد محمود شعبان، رئيس الإذاعة المصرية عام 1947، ولم يمض وقتًا طويلًا على عملها الإذاعي حتى تزوجا عام 1950 وكانت نقلة نوعية في حياتهما، وأصبح كل منهما دافعًا لنجاح الآخر، وقدما نموذجا رفيعا لأسرة مصرية ناجحة وأبناء نابغين وانفراد كل منهما بمجاله فاختار "بابا شارو" برامج الطفل، وبينما اختارت صفية مملكة المرأة وكان لكل منهما ملايين من المستمعين في مصر والشرق الأوسط.



بدأت صفية المهندس بالإذاعة قارئة نشرة أخبار، لصوتها المميز الذي ساعدها على ذلك، وكانت أول امرأة تقتحم هذا المجال، وكانت تحنو على الجميع وترعاهم وتفسح الطريق أمامهم وتمنحهم الفرص الإعلامية داخل الإذاعة، وكان هذا مفتاح شخصيتها وسر نجاحها وتألقها في مسيرتها وسر تفوقها وريادتها في تقديم برامج المرأة.



انطلقت مع "ركن المرأة"، أول برنامج متخصص للمرأة في الإذاعة المصرية، جمعت فيه أحاديث السيدات المشهورات مثل أمينة السعيد وبنت الشاطئ والدكتورة سهير القلماوي لتذيعها في برنامجها ثم أعدت برنامجها الشهير "ربات البيوت" الذي جمع بين الأحاديث التربوية والفقرة الدرامية، وأخيرًا البرنامج الدرامي "عائلة مرزوق أفندي". صفية المهندس أول صوت نسائي إذاعي انطلق فى الإذاعة المصرية وإذاعات المشرق العربي كله.تقدمت المهندس للاختبار أمام محمد محمود شعبان، رئيس الإذاعة المصرية عام 1947، ولم يمض وقتًا طويلًا على عملها الإذاعي حتى تزوجا عام 1950 وكانت نقلة نوعية في حياتهما، وأصبح كل منهما دافعًا لنجاح الآخر، وقدما نموذجا رفيعا لأسرة مصرية ناجحة وأبناء نابغين وانفراد كل منهما بمجاله فاختار "بابا شارو" برامج الطفل، وبينما اختارت صفية مملكة المرأة وكان لكل منهما ملايين من المستمعين في مصر والشرق الأوسط.بدأت صفية المهندس بالإذاعة قارئة نشرة أخبار، لصوتها المميز الذي ساعدها على ذلك، وكانت أول امرأة تقتحم هذا المجال، وكانت تحنو على الجميع وترعاهم وتفسح الطريق أمامهم وتمنحهم الفرص الإعلامية داخل الإذاعة، وكان هذا مفتاح شخصيتها وسر نجاحها وتألقها في مسيرتها وسر تفوقها وريادتها في تقديم برامج المرأة.انطلقت مع "ركن المرأة"، أول برنامج متخصص للمرأة في الإذاعة المصرية، جمعت فيه أحاديث السيدات المشهورات مثل أمينة السعيد وبنت الشاطئ والدكتورة سهير القلماوي لتذيعها في برنامجها ثم أعدت برنامجها الشهير "ربات البيوت" الذي جمع بين الأحاديث التربوية والفقرة الدرامية، وأخيرًا البرنامج الدرامي "عائلة مرزوق أفندي".

نجوى أبو النجا

بينما نجوى أبو النجا تعد إحدى الأصوات النسائية المميزة في الإذاعة المصرية، قدمت على مدار مشوارها العديد من البرامج والسهرات، وتحاورت مع رموز الفن والفكر والسياسة.



التقت مع الإذاعي "إيهاب الأزهري" وأثنى على أدائها في الإلقاء وصوتها المميز، ووافق على أن تعمل مذيعة ربط بشبكة صوت العرب أثناء دراستها الجامعية.



ظلت فى شبكة "صوت العرب" لمدة 30 عاما، من 1963 حتى 1993، استضافت خلال هذه المدة قامات فكرية ونجوم في جميع المجالات من بينهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الفنان إسماعيل ياسين، الرئيس عمر البشير والشيخ محمد متولي الشعراوي.



عُينت رئيسا لشبكة إذاعة الشباب والرياضة وعلى الرغم من عدم امتلاكها خبرات سابقة في التقديم الرياضي، تميزت بالتعليق على المباريات الرياضية منافسة الرجال الذين احتكروا هذا المجال.



وعلى مدار مسيرتها قدمت نجوى أبو النجا برنامجا تلفزيونيا واحدا بعنوان "السهرانين" تستضيف من خلال الفئات التي تفرض عليهم طبيعة عملهم السهر طوال الليل مثل الشرطي وعامل محطة البنزين. بينما نجوى أبو النجا تعد إحدى الأصوات النسائية المميزة في الإذاعة المصرية، قدمت على مدار مشوارها العديد من البرامج والسهرات، وتحاورت مع رموز الفن والفكر والسياسة.التقت مع الإذاعي "إيهاب الأزهري" وأثنى على أدائها في الإلقاء وصوتها المميز، ووافق على أن تعمل مذيعة ربط بشبكة صوت العرب أثناء دراستها الجامعية.ظلت فى شبكة "صوت العرب" لمدة 30 عاما، من 1963 حتى 1993، استضافت خلال هذه المدة قامات فكرية ونجوم في جميع المجالات من بينهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الفنان إسماعيل ياسين، الرئيس عمر البشير والشيخ محمد متولي الشعراوي.عُينت رئيسا لشبكة إذاعة الشباب والرياضة وعلى الرغم من عدم امتلاكها خبرات سابقة في التقديم الرياضي، تميزت بالتعليق على المباريات الرياضية منافسة الرجال الذين احتكروا هذا المجال.وعلى مدار مسيرتها قدمت نجوى أبو النجا برنامجا تلفزيونيا واحدا بعنوان "السهرانين" تستضيف من خلال الفئات التي تفرض عليهم طبيعة عملهم السهر طوال الليل مثل الشرطي وعامل محطة البنزين.

إيناس جوهر

أما عن إيناس جوهر فقد اشتهرت ببرنامجها الشهير "تسالي"، ومقدمته التي بقيت عالقة بالأذهان المأخوذة من رباعيات صلاح جاهين: "غمض عنيك وامشى بخفة ودلع الدنيا هى الشابة وأنت الجدع تشوف رشاقة خطوتك تعبدك لكن أنت لو بصيت لرجليك تقع وعجبى".



وعينت في الإذاعة المصرية في عام 1969 في وظيفة مذيعة وقارئة نشرة في البرنامج العام، ثم مذيعة وقارئة لنشرة الأخبار ومقدمة للبرامج في إذاعة الشرق الأوسط، وعينت نائب لرئيس شبكة الشرق الأوسط، ثم رئيسًا لشبكة الشرق الأوسط في أكتوبر 2000 حتى 18 مارس 2005، ثم رئيسة الإذاعة في 19 مارس 2005.



وقدمت عدة برامج ناجحة منها: تسالي، قصة فيلم، الجديد في ورق سليفان، النادى الدولي الفترات المفتوحة، ألبوم الذكريات. أما عن إيناس جوهر فقد اشتهرت ببرنامجها الشهير "تسالي"، ومقدمته التي بقيت عالقة بالأذهان المأخوذة من رباعيات صلاح جاهين: "غمض عنيك وامشى بخفة ودلع الدنيا هى الشابة وأنت الجدع تشوف رشاقة خطوتك تعبدك لكن أنت لو بصيت لرجليك تقع وعجبى".وعينت في الإذاعة المصرية في عام 1969 في وظيفة مذيعة وقارئة نشرة في البرنامج العام، ثم مذيعة وقارئة لنشرة الأخبار ومقدمة للبرامج في إذاعة الشرق الأوسط، وعينت نائب لرئيس شبكة الشرق الأوسط، ثم رئيسًا لشبكة الشرق الأوسط في أكتوبر 2000 حتى 18 مارس 2005، ثم رئيسة الإذاعة في 19 مارس 2005.وقدمت عدة برامج ناجحة منها: تسالي، قصة فيلم، الجديد في ورق سليفان، النادى الدولي الفترات المفتوحة، ألبوم الذكريات.