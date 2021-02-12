السعودية تعلن 353 إصابة جديدة بكورونا
الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:01 م
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 353 إصابة جديدة، و4 حالات وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى 305 حالات شفاء.
وأوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 372 ألفًا و73 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و424 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 362 ألفًا و947 حالة.
وأوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 372 ألفًا و73 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و424 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 362 ألفًا و947 حالة.