السعودية تعلن 353 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 353 إصابة جديدة، و4 حالات وفاة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، بالإضافة إلى 305 حالات شفاء.وأوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 372 ألفًا و73 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و424 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 362 ألفًا و947 حالة.