مصرف لبنان المركزى: لا بد من ترشيد الدعم سريعًا

دعا مصرف لبنان المركزي، الحكومة اللبنانية إلى ضرورة اعتماد "خطة فورية" لترشيد سياسة الدعم، حرصًا على استمرارية عمل المرافق العامة، وفي مقدمتها الكهرباء وتوفير السلع الأساسية، وذلك في ظل الموجودات المحدودة من الدولار الأمريكي.وذكر مصرف لبنان المركزي فى بيان له اليوم أنه خاطب مجددًا وزير المالية غازي وزنى، شارحًا الوضع المالي العام للبنك المركزي وضرورة ترشيد الدعم في ظل الأزمة الحادة التي تشهدها البلاد، خصوصًا أنه يستخدم "موجوداته المحدودة بالعملات الجنبية بناء على مسئولياته الوطنية"، حسب ما تضمنه البيان.وأشار إلى ضرورة اعتماد خطة فورية لترشيد الدعم مع تحديد الأولويات ومصادر تمويلها، مؤكدًا أن هذا الأمر يدخل في صلب مهام الحكومة، وإبلاغ مصرف لبنان بها، محذرًا من أن أى تأخير فى ذلك سيكون له تداعيات سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.كما طالب مصرف لبنان المركزي بضرورة تحديد الإجراءات التى ستتخذها الحكومة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة للمصاريف والأمور الأساسية التي يتم استيرادها.واقترح مصرف لبنان المركزي وضع دراسة شاملة على كل العقود الموقعة من قبل شركة كهرباء لبنان (شركة الكهرباء العمومية للدولة)، تشرح فيها طريقة اختيار الشركات المتعاقدة، والتأكد من عدم وجود وسائل بديلة لتخفيض التكاليف، وأن تكون هناك أيضًا موافقة خطية على كل الفواتيرالمعروضة للدفع من شركة كهرباء لبنان وكل الوزارات المعنية والمستوردين المعتمدين، عبر آلية مركزية واحدة تقررها الحكومة اللبنانية، وتحمل الحكومة مسئولية تكلفة الدعم بالعملات الأجنبية وأي إهدار أو سوء استعمال ينتج عنها.ويعد قطاع الكهرباء في لبنان من بين أكثر القطاعات التي تستنزف احتياطى العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي، حيث يتسبب عجز الكهرباء في خسائر تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويًا تمثل قيمة الوقود الذي يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء فضلا عن شراء الدولة للطاقة عن طريق استقدام البواخر (المحطات العائمة المستأجرة من تركيا) وربطها بمحطات التوليد لمواجهة الزيادة الكبيرة في الاستهلاك وتقليل عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلادوانخفض احتياطي مصرف لبنان المركزي بالدولار الأمريكى فى الأشهر الماضية بصورة متسارعة على وقع الأزمات المالية والاقتصادية والنقدية التي يمر بها لبنان، على نحو أدى إلى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، لا سيما بعدما بلغ الاحتياطى النقدي نحو 18 مليار دولار فقط.