وفاة اللواء مجدي البسيوني عن عمر ناهز 72 عامًا

توفي اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قبل قليل اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 75 عاما.وتداول خبر رحيل اللواء البسيوني بين أصدقائه وتسبب في حالة حزن كبير، وأظهرت الرسائل المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي التي نعى فيها أقاربه وزملاءه الفقيد، داعين الله سبحانه وتعالى أن يدخله فسيح جناته ويتغمد الفقيد بواسع الرحمة.اللواء مجدي البسيوني من قيادات وزارة الداخلية، حتى تقاعد بعد رحلة عمل جادة تزيد على 30 سنة في الداخلية، تولى خلالها العديد من مهام البحث الجنائي، وتولى رئاسة المباحث لعدد من أقسام الشرطة في القاهرة وبورسعيد وتدرج في المناصب القيادية حتى بلوغه سن المعاش.