«الصحة»: 1.2 مليون لتر مخزون استراتيجى من الأكسجين الطبى بالوزارة

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن كل المستشفيات مجهزة طبيًا للتعامل مع كل حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية.وأوضحت لـ"الدستور" متابعة نسب التردد والإشغال بالأسرة الداخلية والرعايات المركزة وأجهزة التنفس الصناعى من خلال منظومة إلكترونية مميكنة ومربوطة بكل مستشفيات الوزارة بالجمهورية المخصصة لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.وأضافت أن غرفة الأزمات بوزارة الصحة والسكان تتابع بشكل دورى إمداد واستهلاك الأكسجين الطبي بجميع المستشفيات، لافتة إلى أنه تم توفير 1.2 مليون لتر من الأكسحين الطبي كمخزون استراتيجي.