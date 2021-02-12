رئيس بيلاروسيا: الهواتف الذكية تفسح المجال للتجسس على أصحابها

حذر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أصحاب الهواتف الذكية، من أنها تفسح المجال للتجسس على أصحابها.وقال لوكاشينكو في كلمة أمام جمعية عموم الشعب البيلاروسي وفقا لوسائل إعلام روسية "استخدموا الهواتف الذكية وأجهزة أيفون إذا كنتم ترغبون بأن يراقبكم الأمريكيون بواسطة أجهزة أيفون هذه، ليعرفوا في كل دقيقة أين أنتم وماذا تفعلون".وأشار إلى أن الأذكياء، بدأوا منذ فترة في العودة إلى الهواتف النقالة القديمة.