السلطات التركية تعتقل 23 مواطنًا بينهم ضباط بسبب تطبيق «بايلوك»

اعتقلت السلطات التركية 23 مواطنًا بتهمة الانضمام لحركة الخدمة التابعة للداعية التركي فتح الله جولن، والتي تصنفها الحكومة التركية كمنظمة إرهابية، وذلك على خلفية استخدامهم تطبيق التراسل السرى بايلوك.وأوضح موقع «تي 24» التركي، أن مكتب الجرائم الإرهابية التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول، أفاد بأنه تم إجراء تحقيق بشأن المشتبه بهم الذين ثبت أنهم يستخدمون برنامج المراسلات السرية بايلوك، وفي إطار التحقيق تم تحديد 23 شخصا يعملون في مهن مختلفة، ويستخدمون التطبيق.وكان من بين المشتبه بهم اثنان من قادة الشرطة، ونائب مفوض واحد، ومعلم، وعامل صحى، وطبيب، ومعلم قرآن بالقطاع العام، ومحام، وطبيب يعمل في القطاع الخاص.