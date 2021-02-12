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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكة الحديد: ترقية 7 مهندسين لرئيس إدارة مركزية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:48 م
المهندس أشرف رسلان
المهندس أشرف رسلان
علا غزال
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أعلن المهندس أشرف رسلان ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ترقية عدد من العاملين في هيئة السكك الحديدية، إلى درجة رئيس إدارة مركزية.

وأعرب "رسلان" عن سعادته لكفاءتهم في العمل، متمنيا لهم مزيدا من التقدم، ومن المهندسين الذين تمت ترقيتهم، المهندس أيمن إبراهيم علي علام ـ رئيسا للإدارة المركزية للتشغيل قطاع نقل البضائع، والمهندس سامي عبدالفتاح عبدالمجيد طه ـ رئيسا للإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة للمناطق قطاع الصيانة والدعم الفني، والمهندس هاني فاضل السيد فاضل ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون منطقة القاهرة قطاع البنية الأساسية.

والمهندس مجدي عبدالمنصف مصطفى إبراهيم ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون المنطقة الجنوبية قطاع البنية الأساسية، والمهندس جمال محمد محمود سعد ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون منطقة شرق الدلتا قطاع البنية الأساسية، والمهندس محمد حامد محمد رزق ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون منطقة غرب الدلتا قطاع البنية الأساسية، والمهندس حسام البسطويسي الغريب ـ رئيسا للإدارة المركزية لشئون منطقة وسط الدلتا قطاع البنية الأساسية.

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