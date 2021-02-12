بولندا ترفع الحد الأدنى لسن التطعيم بلقاح أسترازينيكا

أعلنت بولندا، اليوم الجمعة، رفع الحد الأدنى لسن التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد فى البلاد من 60 عامًا إلى 65 عامًا.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميشيل دوريتشيك، رئيس هيئة العاملين بمكتب رئيس الوزراء البولندى، قوله فى مؤتمر صحفى عقده فى العاصمة البولندية وارسو اليوم الجمعة إنه تقرر أيضًا زيادة الفاصل الزمنى بين جرعتى لقاح أسترازينيكا الأولى والثانية إلى ما بين 10 و12 أسبوعًا بدلاً من الفترة الفاصلة المدرجة فى الخطط التى تم وضعها فى وقت سابق وكانت أربعة أسابيع.وأشار المسئول البولندى إلى أن هذه التعديلات، تأتى تنفيذًا لتوصية من المجلس الطبى البولندى.