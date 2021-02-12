ميركل ورئيس الوزراء السويدى يبحثان الإعداد للقمة الأوربية المرتقبة

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين هاتفيا، اليوم الجمعة، الإعداد للقمة الأوروبية المقررة أواخر فبراير الجاري.وقال متحدث الحكومة الألمانية إن المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء السويدى اتفقا على تعزيز الجهد المشترك لمكافحة جائحة كورونا.وأشار إلى أن مباحثات الطرفين تضمنت استعراضًا للقضايا المطروحة على الساحة الدولية، والتركيز على التعامل الأوربى مع روسيا، وفقًا للتطورات الجارية.جدير بالذكر أن قمة الاتحاد الأوروبى الاستثنائية سوف تعقد افتراضيا عن طريق الفيديو كونفرانس.