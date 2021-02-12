الاستخبارات الروسية: نتلقى بشكل دورى معلومات عن التحضير لهجمات إرهابية

أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجى ناريشكين، أن الهيئات الأمنية المختصة تتلقى بشكل دوري معلومات عن خطط الإرهابيين لاستهداف روسيا.وقال ناريشكين في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية "إن الأمن الروسي لديه خبرة واسعة في هذا المجال"، مشددا على أن البلاد محمية بشكل موثوق إلى حد كبير من هذه الشرور.وأضاف رئيس الاستخبارات الروسية، أنه وفقًا لبعض المصادر، يتم اختيار الإرهابيين من روسيا أو من الدول المجاورة، لتنفيذ هذه الهجمات، لافتًا إلى أن الاستخبارات الروسية، تتلقى بشكل دوري معلومات من هذا النوع.وتابع ناريشكين: "لكننى أود القول إن الهيئات الأمنية الروسية المختصة، وفي مقدمتها جهاز الأمن الفيدرالى، اكتسبت خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب الدولى، لذلك يمكن القول، إن روسيا محمية بشكل موثوق من هذا الشر".