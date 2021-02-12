وسط حشود غفيرة.. جنازة شعبية لعلي حميدة في مطروح (صور)

شيعت منذ قليل جنازة الفنان الراحل علي حميدة من مسجد الفتح، بمدينة مرسى مطروح، بتواجد شعبي من أهل المحافظة، عقب صلاة الجمعة.وظهر خلال تشييع الجثمان الآلاف المحبون للراحل والذين ظهروا في حاله صدمة وحزن، حيث ظهرت الجنازة كأنها جنازة شعبية من الدرجة الأولى.وقامت أسرة الراحل بدفنه في مسقط رأسه بمرسى مطروح وتحديدًا في مقابر الأسرة، وذلك بحضور الكثير من عشاقه.جدير بالذكر أن عزاء الراحل انطلق من الأمس ويستمر لثلاثة أيام بمنزل والده في مطروح.