الحكومة الألمانية تؤكد إمكانية الخروج من الإغلاق على نحو أبكر

اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات هذا الأسبوع على تمديد إغلاق البلاد لاحتواء جائحة كورونا حتى 7 مارس - لكن بعض الولايات قد تفتح أبوابها في على نحو أبكر إذا استمرت معدلات الإصابة في الانخفاض، كما أكدت الحكومة الاتحادية، اليوم الجمعة.ووفقًا لوثيقة القرارات المنبثقة عن الاجتماع الذي عُقد أول أمس الأربعاء، يمكن أن تأتي "خطوة الفتح التالية" عندما ينخفض معدل الإصابة إلى 35 حالة لكل مائة ألف نسمة خلال فترة سبعة أيام أو أقل.وسيشمل ذلك إعادة فتح متاجر التجزئة، فضلاً عن المتاحف والمعارض.وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت إنه بمجرد تلبية هذا الشرط، يمكن لحكومات الولايات إجراء التغييرات اللازمة.تجدر الإشارة إلى أن عدد قليل من المناطق في ألمانيا لديها معدل إصابة أقل من 35 حالة بين كل مائة ألف نسمة في غضون سبعة أيام، لكن لم تصل أي ولاية من الولايات الألمانية الـ16 إلى هذا المعدل حتى الآن.