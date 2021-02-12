مواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة- دمياط

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، عن مواعيد القطارات المكيفة على خط القاهرة- المنصورة - دمياط، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت هيئة السكك الحديدية، أنه من عدد القطارات المكيفة على الخط وصلت إلي ١٤ قطارا، من بينها القطارات السياحية والقطارات المكيفة، وهى قطار رقم"١٩١٧، ٨٠٩، ٩٦٩، ٩٦٦، ٨١٠، ٩٤٤، ٩٤١، ٩٦٥، ٩٤٩، ١٩١٥، ١٩١٤،١٩١٦، ٩٦٤، ٩٤٨".