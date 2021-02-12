أهالي إمبابة يدشنون مبادرة لتوزيع وجبات على عمال النظافة واليومية

دشن مجموعة من أهالي إمبابة في الجيزة مبادرة لطبخ وجبات غذائية وتوزيعها على عمال النظافة واليومية بمختلف شوارع المنطقة.وقال نصر محمد، أحد القائمين على المبادرة، إن المبادرة قائمة على شراء عيش وبيض وجبن ولانشون وأطباق وأوراق خفيفة لتغليف السندوتشات، ومن الممكن إضافة بعض الفاكهة البسيطة.وأضاف: «المبادرة فكرتها بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق خاصة ولو بين مجموعة، كما أن نظافتها مضمونة وتمت منزليا».