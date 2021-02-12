سفير بكين بواشنطن يدعو الصين وأمريكا للتعاون من أجل مستقبل أفضل

دعا السفير الصيني لدى الولايات المتحدة "تسوى تيان كاى" الولايات المتحدة والصين إلى تعزيز التعاون والعمل معا من أجل مستقبل مشترك أفضل.وقال كاي في كلمة بمناسبة العام الصيني الجديد 2021 نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة: "لن ننسى أبدًا أن الشعبين الصيني والأمريكي دعم كل منهما الآخر وصمدا معًا خلال وباء (كوفيد-19)"، معربًا عن اعتقاده أنه استرشادًا بالعلم والإنسانية، يمكن التغلب على الوباء وتحقيق التعافي والنمو في وقت مبكر.وأضاف كاي أن الصين ستظل ملتزمة باستراتيجية الانفتاح والعولمة الاقتصادية التي تجلب الربح للجميع، وستعمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى لضخ الثقة والطاقة في الاقتصاد العالمي.وتابع كاي أن الدول بحاجة إلى تنحية الخلافات جانبا والعمل بحس من المسئولية والتضامن لمواجهة مجموعة من التحديات العالمية، مثل الأمراض المعدية وتغير المناخ.وأشار كاي إلى أن عام 2021 يصادف أيضًا الذكرى السنوية الـ50 لأول زيارة سرية يقوم بها "هنري كيسنجر" إلى الصين ودبلوماسية "بينج بونج"، وأنه على مدى العقود الخمسة الماضية، تجاوزت الدولتان الخلافات الأيديولوجية ومواجهة الحرب الباردة وقطعا خطوات كبيرة في علاقاتهما.ولفت إلى أن "ذلك لم يؤثر فقط بشكل إيجابي على كلا البلدين، بل غير العالم بأسره أيضًا. يجب أن نتطلع أكثر إلى المستقبل، وأن نعمل معًا لتحقيق التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الصينية الأمريكية".