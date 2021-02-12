نتنياهو يعين بن شبات مسئولًا لملف الاتفاق النووى الإيرانى

قرر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، تعيين مائير بن شبات، الرئيس الحالي لمجلس الأمن القومي، ممثلاً عن تل أبيب في أي مباحثات بشأن الاتفاق النووي مع إيران.وقال مسئولون إسرائيليون كبار، اليوم الجمعة، إن نتنياهو قرر تعيين بن شبات ممثلاً له في الاتصالات مع القوى العظمى بشأن الاتفاق النووي مع إيران ومبعوثًا لهذه القضية، مشيرين إلى أن مشير هو من سيتولى مسئولية ذلك الملف أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي.واتخذ نتنياهو قراره رغم ضغوط يوسي كوهين، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلى "الموساد"، الذي أراد أن يكون في هذا المنصب، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلى.وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن كوهين قال، فى إحدى المحادثات المغلقة، إنه يمكن إقناع الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، بعدم العودة للاتفاق النووي مع طهران، إلا أن نتنياهو قرر تكليف بن شبات بهذه المهمة.