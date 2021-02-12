جورجيا تسجل 507 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا، اليوم الجمعة، تسجيل 507 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 264 ألفًا و665 حالة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة "جورجيا توداي"، على موقعها الإلكتروني، بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 256 ألفًا و684 حالة بعد تسجيل 660 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3336 حالة عقب تسجيل 15 حالة وفاة جديدة منذ أمس بينما تجاوزت حصيلة الحالات النشطة الـ4 آلاف حالة.وكشفت بيانات منظمة الصحة العالمية عن تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم للأسبوع الرابع على التوالي.وأوضحت المنظمة في تحديثها الوبائي الأسبوعي أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3.1 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الأسبوع الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 17% عن الأسبوع السابق.