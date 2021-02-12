نائبة تنسيقية الأحزاب تشجع لاجئات سوريات بمخيم الزعتري على ممارسة الرياضة

عقدت آية مدني عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة عن بعد «أون لاين» مع مدربات الرياضة بمخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، لحثهم على كيفية تدريب الفتيات داخل المخيم على ممارسة الرياضة، تحت رعاية منظمة السلام والرياضة.وقالت آية مدني إن الفتيات الصغار داخل الملجأ يعتمد أغلبهن على الزواج في سن صغير دون الرغبة في ممارسة الرياضة كما ترك أغلب الرياضيات الممارسة فكان لابد من الرياضيين على وجه الخصوص التحرك وتشجيع اللاجئين لممارسة الرياضة والانخراط في الحياة مثل سابق عهدهم بالإضافة إلى بث الرغبة في نفوس الشبات الصغيرات على ممارسة الرياضة.وأضافت كانت المحاضرة أولان لاين بالتعاون مع منظمة "السلام والرياضة" اشارك فيها بخبرتي في المجال الرياضي مع عدد من مدربات الدفاع عن النفس والتنس، من أجل إعطاء رؤية واضحة يستطيعون من خلالها تشجيع الصغيرات على استكمال ممارسة الرياضة.وأشارت عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أنها سبق وأن زارت مخيم الزعتري من سنتين لبث الأمل في نفوس الرياضيات السوريات وتشجيعهن على مواصلة التدريب وممارسة كافة الأنشطة الرياضية والاهتمام بالجيل الجديد حتى لا يقعن فريسة الزواج المبكر مما يؤدي إلى القضاء على مستقبلهن.يذكر أن مخيم الزعتري للاجئين السوريين أقيم على بعد عشرين كلم شرقي مدينة المفرق الواقعة شمال شرق الأردن في محافظة المفرق، بعد شهر يوليو 2012 عقب الأحداث السورية التي اندلعت عام 2011.ويعيش في المخيم أكثر من 80 ألف لاجئ، مشكلين 10% من إجمالي اللاجئين السوريين في الأردن، ويعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر.