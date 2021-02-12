سقوط تاجر مخدرات في قبضة أمن قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط تاجر مخدرات، بحوزته كمية من الحشيش والشابو، أثناء تفتيشه على كمين قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا.كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد إخطارًا من مركز شرطة قنا بتمكن قوة أمنية برئاسة النقيب كريم نافع، تحت إشراف اللواء محمد ياسر، مدير مباحث قنا، من ضبط أحمد.ع.د، في الخمسينات من عمره، بحوزته 3 فروش حشيش، وكمية من الشابو المخدر، ومبلغ مالي 17 ألف جنيه، بعد تفتيشه على كمين قرية الحجيرات.تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات، التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.