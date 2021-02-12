«تسعة تسعة».. فيلم عربي يضم نخبة من ممثلي مصر والسعودية ولبنان

يعقد المخرج عادل أديب، جلسات عمل مكثفة مع المنتج أحمد عصام، للتحضير لتصوير فيلم جديد بعنوان "تسعة تسعة"، لحسم أسماء الأدوار الرئيسية من نجوم الصف الأول من مصر والسعودية ولبنان.وقال المنتج أحمد عصام، في تصريح له اليوم الجمعة، إنه تم التعاقد مع المؤلف أمين جمال لكتابة سيناريو الفيلم والذي يحمل اسم مؤقت "9-9"، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن مفاجأة قريبا بالتعاقد مع ممثل أمريكي من نجوم هوليوود ليشارك في العمل.وأضاف عصام أنه فيما يتعلق بالأدوار الرئيسية فقد تم التوقيع مع النجم السعودي عبدالمجيد الرهيدي أحد أبرز النجوم السعوديين على الساحة في الأعوام الأخيرة والذي درس التمثيل والإخراج في مصر، وكذلك ستشارك الفنانة هالة صدقي في أحد الأدوار الرئيسية في الفيلم.وأشار إلى أن أحداث الفيلم تدور في إطار كوميدي اجتماعي، وسيتم طرحه في دور العرض السينمائية الصيف المقبل في مصر والسعودية وباقي الدول العربية، لافتا إلى أن مضمون الفيلم يبرز جماليات القيم والعادات الأصيلة في الأسرة العربية وتماسك أفرادها من خلال حبكة درامية مميزة.