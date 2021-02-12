فلسطين: تسجيل 665 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وقالت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه تم تسجيل 8 وفيات و635 حالة تعاف جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 93.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.