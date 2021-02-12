محافظ أسوان: استبعاد المقصرين من مسئولي المحليات (صور)

جنيه، بجانب إنشاء ساحة انتظار للسيارات على مساحة 500 م2 في الجزء الشمالي لمنع أي وقوف عشوائي مخالف مع تسهيل الحركة المرورية لمنطقة شمال المدينة، أكد المحافظ أنه سيتم التنسيق للإسراع بالاستثمار الأمثل لمحلات الخان من أجل تحويل هذه المنطقة مقصدًا للسياحة الترفيهية والتسويقية.

قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقب أدائه لصلاة الجمعة بالمسجد الجامع، جولة ميدانية مفاجئة شملت العديد من المناطق والأحياء السكنية بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة بداية من ميدان الشمالي وحتى ميدان الحدادين تضمنت طرق وشوارع خان أسوان والسماد والشادر والنفق، بالإضافة إلى تفقد سويقات فاطمة الزهراء بالحكروب والشادر بالحصايا.وأبدى اللواء أشرف عطية استياءه بعد رصده للعديد من السلبيات والمخالفات وخاصة تدني مستوى النظافة العامة وانتشار الباعة الجائلين والمحلات العشوائية.. حيث وجه إنذارا باستبعاد المقصرين من مسئولي المحليات، مكلفًا رئيس مركز ومدينة أسوان بضرورة فرض السيطرة والانضباط من خلال التواجد الميداني لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء لتكثيف أعمال النظافة العامة، بجانب مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وخاصة في منطقة الشادر بالحصايا حيث أعطى المحافظ مهلة أسبوع لإزالة الإشغالات وإلزام تواجد الباعة داخل السويقة لتحقيق السيولة المرورية للمشاة والمركبات، بعد إعادة تقسيمها ورفع كفاءتها وإنشاء دورات مياه عمومية ثم تخصيص المحلات والبيكات بإيجار شهري.كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بإعادة تخطيط سويقة فاطمة الزهراء لتخصيصها للباعة الجائلين بنظام القرعة العلنية مع دعمها بالمرافق والخدمات، وهو الذى يتوازى مع حصر شامل للمنتفعين من البيكات والسويقات المنتشرة داخل المناطق السكنية بإجمالي 13 سويقة على مستوى مدينة أسوان والتي لم يتم استغلالها من المؤجرين لها منذ عام 2003 لدراسة سبل تطويرها ورفع كفاءتها، تمهيدًا لطرحها من جديد على مستأجرين جادين لتفريغ المدينة من الباعة الجائلين.وخلال جولته الميدانية ضبط عطية أحد محلات السوبر ماركت متعديًا على خط التنظيم، مشددًا على تطوير ورفع كفاءة ميداني المدخل الشمالي والحدادين سواء بتشغيل النوافير مع ترميم مكوناتها، علاوة على رفع مستوى التشجير والمسطحات الخضراء والإنارة، فضلًا عن إضفاء الشكل الجمالي واستثمار هذه الميادين في تركيب لوحات إعلانية.وأثناء تفقد محافظ أسوان لمشروع رصف طريق خان أسوان والجاري تنفيذه بطول 800 متر وبعرض 18 مترا باتجاهين وبتكلفة 6 ملايين