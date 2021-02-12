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الجمعة 12 فبراير 2021 الموافق 30 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العلاقات العامة بمطار القاهرة تستقبل بعثة الأهلي بالورود (صور)

الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:05 م
بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
فاتن غلاب
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استقبلت شركة ميناء القاهرة الجوي بعثة النادي الأهلي، داخل صالة 4 بمطار القاهرة، وقاموا بتتويج كافة أفراد البعثة بالورود احتفالا بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل.

ووصلت مطار القاهرة الدولي قبل قليل بعثة النادي الأهلي قادمة من العاصمة القطرية الدوحة على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران الرحلة رقم 3201  بعد حصول الفريق على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية.

وحرصت مصر للطيران على استقبال أعضاء بعثة النادي الأهلي على متن الطائرة بالورود والشيكولاتة التي تحمل شعار مصر للطيران والمارد الأحمر، كما قدم أفراد الركب الطائر للرحلة التهنئة للفريق عبر النداء الصوتي للطائرة على هذا الإنجاز الرياضي الجديد.

جدير بالذكر أن مصر للطيران نقلت النادي الأهلي في جميع مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولى في عام 2005 باليابان.

يذكر أن النادي الأهلي توج، أمس، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على منافسه بالميراس البرازيلي 32 بركلات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الأندية.

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