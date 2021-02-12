يوسف عويس يشارك في أول عمل مسرحي عن كورونا «أنا وبنات خالتي»

انضم الممثل الشاب يوسف عويس، لأسرة مسرحية “أنا وبنات خالتي”، والمقرر انطلاقها رسميًا على المسرح العائم بالمنيل.‎وقال يوسف في تصريحات صحفية إن المسرحية تدور في إطار كوميدي اجتماعي عن الخلافات الأسرية التي وقعت بين الأفراد خلال أزمة كورونا الأخيرة من جراء تواجد الرجل في المنزل في جو كوميدي ساخر.‎ويتحدى المسرح العائم كورونا بعرض أول عمل مسرحي في ظل الظروف التي يمر بها المسرح، ويعد هذا أول عمل مسرحي يقدم تحت الإجراءات الاحترازية علي مسرح الدولة، بطولة الفنان رضا إدريس وإخراج على رزق.