يوسف عويس يشارك في أول عمل مسرحي عن كورونا «أنا وبنات خالتي»

يوسف عويس يشارك في أول عمل مسرحي عن كورونا «أنا وبنات خالتي»
الجمعة 12/فبراير/2021 - 04:38 م
دعاء عبد المقصودطباعة
انضم الممثل الشاب يوسف عويس، لأسرة مسرحية “أنا وبنات خالتي”، والمقرر انطلاقها رسميًا على المسرح العائم بالمنيل.
وقال يوسف في تصريحات صحفية إن المسرحية تدور في إطار كوميدي اجتماعي عن الخلافات الأسرية التي وقعت بين الأفراد خلال أزمة كورونا الأخيرة من جراء تواجد الرجل في المنزل في جو كوميدي ساخر.
ويتحدى المسرح العائم كورونا بعرض أول عمل مسرحي في ظل الظروف التي يمر بها المسرح، ويعد هذا أول عمل مسرحي يقدم تحت الإجراءات الاحترازية علي مسرح الدولة، بطولة الفنان رضا إدريس وإخراج على رزق.
وقال يوسف في تصريحات صحفية إن المسرحية تدور في إطار كوميدي اجتماعي عن الخلافات الأسرية التي وقعت بين الأفراد خلال أزمة كورونا الأخيرة من جراء تواجد الرجل في المنزل في جو كوميدي ساخر.
ويتحدى المسرح العائم كورونا بعرض أول عمل مسرحي في ظل الظروف التي يمر بها المسرح، ويعد هذا أول عمل مسرحي يقدم تحت الإجراءات الاحترازية علي مسرح الدولة، بطولة الفنان رضا إدريس وإخراج على رزق.