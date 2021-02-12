«المصريين الأحرار» يشكر الرئيس لإشراك الجالية بالخارج في «حياة كريمة»

أعربت أمانة شؤون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، عن شكرها للقيادة السياسية المصرية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي إشراك ابناء الجالية المصرية بالخارج المشاركة في مبادرة حياة كريمة.وقال أحمد على حسن مسؤول المصريين بقطاع الخليج لحزب المصريين الأحرار، إن اتاحة فرصة للمصريين بالخارج المشاركة الإيجابية في مبادرة حياة كريمة لتأهيل قري الريف المصري.وأضاف أن الرئيس اجتمع مع وزراء الهجرة وشئون المصريين بالخارج والتخطيط لتفعيل دور أبناء الجالية المصرية بالخارج بالمبادرة تحت مسمى "أصلك الطيب".وتابع: "أن المبادرة تلقى ترحيبًا جميع أبناء العاملين بالخارج وحان الوقت للمشاركة في مبادرة رئاسية عظيمة ليعكس الأصل الطيب للمصريين حتى خارج حدود بلادهم الأم".