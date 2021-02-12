‏وزير الشباب: نستهدف إنشاء 15 مركزا لخدمات تطوير الأعمال بالمحافظات

تستهدف وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة تدشين 15 مركزا لتقديم خدمات تطوير الأعمال بالتعاون مع مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري بهدف تحفيز الشباب على الاتجاه للعمل الحر والابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات بجانب توفير المساعدة والدعم للمشروعات القائمة للنمو والتوسع، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل.وسيتم إنشاء الوحدات من مراكز تطوير الأعمال داخل مراكز الشباب التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية مع الاستفادة من خبرات مبادرة رواد النيل والمعهد المصرفي المصري – الذراع التدريبي للبنك المركزي والبنوك في تأهيل كوادر وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمات غير المالية للشباب.وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام المقبلة، افتتاح 3 وحدات لمراكز تطوير الأعمال في 3 مراكز شباب رئيسية بالقاهرة الكبرى هي مركز شباب الجزيرة والشيخ زايد والتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وذلك كمرحلة أولى تمهيدًا للانطلاق في تغطية باقي محافظات الجمهورية.وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة تنفيذا لسياسة الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية لوضع حلول جذرية لمشكلة البطالة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأيضا الإهتمام بريادة الأعمال ودعم الابتكار لدى الشباب ومساعدتهم على التوجه للعمل الحر ليكونوا أصحاب مشروعات خاصة بهم يحققون من خلالها طموحاتهم وأحلامهم، لافتًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تبقى هي قاطر التنمية الحقيقية للاقتصاد.وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المراكز توفير التدريب الملائم للشباب ورفع مهاراتهم وتمكينهم من تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، بالاضافة إلى تأهيل مشروعاتهم القائمة سواءً كانت مشروعات بسيطة أو صغيرة أو متناهية الصغر للحصول.